Les deux-tiers des actifs occupés (66,2%) ont dû arrêter temporairement leur activité durant la période du confinement imposé par la crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19), selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Cette proportion atteint 68,2% parmi les citadins et 63,1% chez les ruraux, 88% parmi les artisans et ouvriers qualifiés et 79% les manœuvres non agricoles, précise le HCP qui vient de publier une note sur les répercussions du covid-19 sur la situation économique des ménages – 2ème panel de l’impact du coronavirus sur la situation économique, sociale et psychologique des ménages.

Les catégories les plus touchées sont, selon le statut professionnel, les indépendants et les employeurs, avec 74%, et les salariés (65%), selon le secteur d’activité, les actifs exerçant dans le Bâtiment et travaux publics (84%) et l’industrie (75%) et, selon la classe sociale, 72% parmi les actifs occupés relevant des 40% de la population la plus modeste contre 47% parmi ceux appartenant aux 20% les plus aisés, relève la même source.

En outre, ladite note fait savoir que plus de la moitié des ménages (58%) ont au moins un membre ayant dû arrêter temporairement de travailler suite au confinement, 56% en milieu urbain et 62% en milieu rural.