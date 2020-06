La situation épidémiologique de la Covid-19 au Maroc est maîtrisée et stable et l’augmentation récente du nombre de cas positifs est due à l’élargissement du dépistage collectif précoce et actif réalisé pour contenir la pandémie et freiner sa propagation, a assuré samedi le ministère de la Santé.

L’élargissement du dépistage s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement et de la préparation à l’allègement des mesures de confinement sanitaire, explique le ministère dans un communiqué, précisant que la situation épidémiologique dans le Royaume reste maîtrisée et stable, compte tenu du nombre réduit des cas critiques et du très faible taux de létalité.

Selon le ministère, 98% des malades sont asymptomatiques, mais demeurent toutefois transmetteurs du virus, ce qui nécessite leur prise en charge pour protéger les personnes fragiles et le respect strict des mesures préventives recommandées par les autorités sanitaires.

Et de rappeler que parmi ces mesures figurent, en particulier, le port correct du masque, l’hygiène, le respect de la distanciation physique, l’évitement des rassemblements et le téléchargement de l’application “Wiqaytna” tout en activant le Bluetooth de manière continue.