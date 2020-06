Le dirham s’est déprécié de 0,14% par rapport à l’euro et s’est apprécié de 0,40% vis-à-vis du dollar, au cours de la période allant du 18 au 24 juin, indique Bank Al-Maghrib (BAM).

Au cours de cette période, aucune opération d’adjudication n’a été réalisée sur le marché des changes, précise BAM dans son dernier bulletin des indicateurs hebdomadaires, ajoutant qu’au 19 juin, les avoirs officiels de réserve se sont établis à 287,9 milliards de dirhams (MMDH), en baisse de 0,4% d’une semaine à l’autre et en hausse de 22,1% en glissement annuel.

Sur le marché boursier, le MASI s’est déprécié de 1,4%, portant ainsi sa contreperformance depuis le début de l’année à 15,4%, précise le bulletin, notant que cette évolution hebdomadaire reflète notamment la baisse des indices sectoriels des “banques” de 1,9%, des “bâtiments et matériaux de construction” de 1,6% et des “télécommunications” de 1,2%. En revanche, les indices des secteurs des “distributeurs” et des “boissons” ont augmenté respectivement de 1,9% et de 1,8%.