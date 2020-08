La hausse du nombre de cas a été attendue après la levée du confinement sanitaire et l’augmentation du nombre de tests de dépistage, selon le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb. Ce dernier a appelé l’ensemble des citoyens à rester vigilants pour faire face à la propagation de la pandémie et pour éviter de dépasser les capacités du système de soins. Ainsi, “conformément aux Hautes Orientations Royales, le ministère de la Santé, accompagné par l’ensemble des composantes gouvernementales, poursuit son effort sérieux et pratique pour suivre et faire face à la situation épidémiologique actuelle en sensibilisant et communiquant avec l’ensemble des professionnels et des citoyens”, a-t-il souligné.