Le Département d’Etat américain a cité le Maroc comme exemple en matière d’autonomisation des femmes à travers la campagne d’appui à l’opération de melkisation visant l’appropriation des terres soulaliyates, dans le cadre du partenariat avec la Millenium Challenge Corporation. A l’occasion d’un événement virtuel tenu mardi sur le développement et la prospérité des femmes dans le monde en présence de la Conseillère du président américain, Ivanka Trump, le secrétaire d’Etat adjoint Stephen Biegun a indiqué que la “Millennium Challenge Corporation a travaillé, par le biais de l’Initiative mondiale de développement et de prospérité des femmes (W-GDP), avec le gouvernement marocain pour reconnaître les droits de tous les héritiers, et notamment des filles, à hériter et à posséder des terres”. Pour rappel, la Conseillère du président américain, Mme Ivanka Trump, qui dirige la W-GDP, avait effectué l’an dernier une visite au Maroc où elle a pris connaissance de l’accès des femmes aux terres collectives, un projet initié en application des Hautes directives de SM le Roi Mohammed VI pour consolider l’autonomisation des femmes. Elle a salué à cette occasion les réformes entreprises sous la direction du Souverain au cours des vingt dernières années, en particulier sur la question de la promotion des droits des femmes et de leur autonomisation économique..