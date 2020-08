Best Health, un des leaders africains de la distribution d’équipements médicaux, annonce aujourd’hui la finalisation d’une prise de participation majoritaire dans Mabiotech, acteur majeur dans la distribution d’équipements et de réactifs de laboratoires sur le marché marocain. Créée en 1992 sous la direction de Moufid Benkirane et le fabricant français Immunotech, Mabiotech est acquis en totalité par Benkirane en 2000 suite à l’acquisition d’Immunotech par Beckman Coulter, leader américain d’instruments et de réactifs pour l’analyse médicale et la recherche. Depuis, Mabiotech n’a cessé de faire croître son chiffre d’affaires et dispose aujourd’hui d’un portefeuille diversifié de marques internationales tels que Beckman Coulter, Cepheid, Thermo et Ortho Clinical Diagnostics. Pour Best Health, ce partenariat représente l’opportunité de renforcer sa présence en Afrique du Nord et francophone, d’élargir le panel de solutions mises à disposition des professionnels du secteur, et d’exploiter les fortes synergies entre deux entreprises aux activités très complémentaires. Pour Mabiotech, le partenariat vient conforter la stratégie adoptée par la société au cours des dernières années visant à consolider ses parts de marché dans un secteur en pleine croissance et à très fort potentiel dans la région, étendant par la même occasion son portefeuille client marocain et africain et profitant du réseau de Best Health. A noter que la banque d’affaires Ascent Capital Partners et le cabinet UGGC (Casablanca) sont intervenus respectivement en tant que conseil financier exclusif et conseil juridique de Mabiotech. Best Health, quant à elle, a été accompagnée par les banques d’affaires Smyle Finance et CFG ainsi que le cabinet juridique BFF Law Firm.