Cent soixante-dix-neuf (179) nouveaux cas de guérison du nouveau Coronavirus (Covid-19) ont été enregistrés pendant les dernières 24 heures au Maroc, portant à 3.310 le nombre total des rémissions, avec un taux de rémission atteignant 50,1%, a annoncé jeudi le ministère de la Santé, affirmant que le nombre de personnes guéries a dépassé le nombre de personnes sous traitement médical.



Deux nouveaux décès ont été enregistrés durant ces dernières 24 heures, portant à 190 le nombre total de décès, a indiqué le directeur de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed El Youbi, faisant savoir que le taux de létalité (le pourcentage de décès causé par le virus parmi le total de cas confirmés) est en constante baisse, atteignant 2,9%.



De même, 95 nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au Maroc pendant les dernières 24 heures, portant à 6.607 le nombre total des cas de contamination.



Près de la moitié de ces nouveaux cas d’infection a été enregistrée dans la région de Casablanca-Settat, tandis que le reste a été recensé dans les régions de Marrakech-Safi, Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Fès-Meknès et Rabat-Salé-Kénitra, a précisé le responsable.



Il a, à cet égard, relevé que la plupart des nouveaux cas (81 sur 95) ont été détectés à travers le suivi médical des personnes contacts, soit un taux de 86%, notant que le nombre de personnes-contacts a atteint, jusqu’à présent, 37.290, dont 7.973 sont sous observation médicale.



Le nombre total des cas exclus après des analyses effectuées au laboratoire a atteint 71.315, depuis le début de l’épidémie et ce, après des tests négatifs concernant 1.957 cas au cours des dernières 24 heures, a-t-il poursuivi.



Abordant l’état de santé des cas confirmés, El Youbi a indiqué que plus de 91% ne présentaient pas de symptômes ou présentaient des symptômes très légers, 8% étaient des cas légers ou bénins et 1% se trouvaient en stade avancé ou dans un état grave.



En outre, le responsable a affirmé que 58% des cas confirmés étaient de sexe masculin et 42 % de sexe féminin, notant que la moyenne d’âge de contamination au Covid-19 est de 35 ans.



D’un point de vue géographique, Casablanca-Settat vient en tête des régions comptant le plus grand nombre de cas confirmés (29%), suivie de Marrakech-Safi, Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Fès-Meknès, Rabat-Salé-Kénitra et Draa-Tafilalet, a relevé le responsable, ajoutant que les régions de Dakhla-Oued Eddahab, Laâyoune-Sakia El Hamra, Guelmim-Oued Noun et Béni Mellal-Khénifra n’ont pas enregistré de cas de contamination depuis plusieurs jours.



Le ministère de la santé invite les citoyens à respecter les règles d’hygiène et de sécurité sanitaire, ainsi que les mesures préventives prises par les autorités marocaines en faisant preuve de responsabilité et de patriotisme