Ces derniers jours, et particulièrement ces dernières 24 heures, de nombreuses informations ont circulé (surtout à travers les réseaux sociaux) concernant le coronavirus au Maroc. Un grand nombre de ces informations, notamment les audios, se sont avérées fausses. Ci-après un ‘‘fact-checking’’ de se qui passe réellement au Maroc :

– Les conditions de prise en charge des cas de coronavirus “Covid-19” au Maroc permettent de “confiner le virus et de limiter sa propagation”, a affirmé le ministère de la Santé.

– Dans le cadre des mesures préventives visant à lutter contre la propagation du nouveau Coronavirus (Covid-19), le ministère des Habous et des Affaires islamiques annonce la suspension, à partir du lundi 16 mars 2020 et jusqu’à nouvel ordre, des cours au sein des établissements éducatifs relevant de l’Université Al-Quaraouiyine et dans les instituts de l’enseignement traditionnel et les écoles coraniques, ainsi que les cours d’analphabétisme dans les mosquées et dans les espaces de l’enseignement primaire traditionnel, qu’ils soient publics ou privés

– Les vols entre le Maroc et l’Arabie Saoudite seront suspendus à compter de ce dimanche, et ce suite à la décision du gouvernement saoudien de suspendre tous les vols internationaux dès ce 15 mars 2020 pour deux semaines.

– Le Maroc a décidé de suspendre, jusqu’à nouvel ordre, les vols en provenance et à destination de l’Allemagne, des Pays-Bas, de la Belgique et du Portugal.

– Le ministère de l’Intérieur annonce qu’il a été décidé, et jusqu’à nouvel ordre, d’interdire tous les rassemblements publics auxquels prennent part plus de 50 personnes.

– Les cours et l’ensemble des activités culturelles, pédagogiques, sportives et éducatives dispensés par les établissements relevant du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des sports ou placés sous sa tutelle seront suspendus à partir de samedi 14 mars, et ce jusqu’à nouvel ordre.

– Le ministre de la Santé Khalid Ait Taleb a démenti catégoriquement l’existence d’un “foyer épidémique” de coronavirus dans un quartier de Casablanca, affirmant que la situation est “maîtrisée et sous contrôle”.

– La chaine d’approvisionnement des supermarchés et hypermarchés marocains ne connaîtra aucune perturbation, ces derniers disposant d’un stock suffisant pour les semaines voire les mois à venir.

– Le Centre cinématographique marocain (CCM) et la Chambre marocaine des salles de cinéma (CMSC), ont décidé de plafonner le taux d’occupation d’une salle de cinéma à un maximum de 200 spectateurs par séance et par écran, d’assurer un espace de 2 fauteuils vides entre chaque spectateur, soit un taux d’occupation d’un siège sur 3 par séance et par écran, et ce pour garantir la distance de sécurité recommandée par les autorités sanitaires.

– Le ministère de la Santé a confirmé qu’un huitième cas confirmé de contamination au nouveau coronavirus (Covid-19) a été enregistré au Maroc, précisant qu’il s’agit d’une ressortissante française âgée de 64 ans arrivée à Taroudant le 2 mars en provenance de France.

– Les cours seront suspendus à partir du lundi 16 mars, jusqu’à nouvel ordre, dans l’ensemble des crèches, des établissements d’enseignement, de formation professionnelle et des établissements universitaires, qu’ils soient privés ou publics, a annoncé le ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique…

…Le ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a affirmé qu’il ne s’agit nullement de vacances scolaires exceptionnelles, d’autant plus que les cours seront dispensés à distance afin de permettre aux élèves de poursuivre leurs études tout en restant à domicile.

– L’offre des produits transformés les plus consommés couvre largement les besoins des ménages, y compris celles du mois sacré de Ramadan où l’on enregistre une augmentation de la consommation, a assuré le ministère de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique qui effectue le suivi de l’état de l’approvisionnement du marché national en ces produits afin de palier à tous dysfonctionnements éventuels liés au Coronavirus.

– Le ministère de la Santé a annoncé que le Marocain provenant d’Italie, qui a été le premier cas confirmé du nouveau Coronavirus au Maroc, est guéri.

– La Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) décide de réduire le nombre des visiteurs à une seule personne, à raison d’une seule visite tous les 15 jours et d’interdire les visites aux visiteurs étrangers dont la durée de séjour au Maroc ne dépasse pas 15 jours…

…La DGAPR décide de mettre en isolement et sous contrôle médical pour une durée de 14 jours les nouveaux détenus arrivant de pays étrangers (origine ou transit), d’accorder davantage d’attention aux catégories des détenus vulnérables (malades, personnes âgées, femmes, enfants, mineurs, etc…), de soumettre les détenus revenant des tribunaux et des hôpitaux à un des examens médicaux avant leur incarcération et de présenter obligatoirement les détenus qui seront transférés vers d’autres destinations au staff médical de l’institution pénitentiaire avant leur sortie.

– L’Association marocaine des officiers de santé a créé une cellule pour assurer le suivi de la situation épidémiologique du virus et contribuer à l’évaluation des risques, tout en émettant un avis sur les méthodes du contrôle sanitaire mené au niveau des frontières pour lutter contre le nouveau coronavirus.

– Dans le cadre du suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus au niveau international, le Maroc a décidé de suspendre les connexions aériennes et maritimes avec l’Italie, l’Espagne, la France et l’Algérie.