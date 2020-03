Le Maroc dispose actuellement de 44 hôpitaux réservés à l’accent des cas de contamination par le coronavirus, a affirmé mercredi soir le ministre de la Santé, Khaled Ait Taleb.

Dans une déclaration à la presse, le ministre a fait état aussi de 32 centres de consultations spécialisés et une capacité de lits de réanimation suffisante pour l’hospitalisation des cas aigus du coronavirus.

Le Royaume, a-t-il ajouté, compte 1 640 lits de réanimation, dont 684 dans le secteur public et 504 dans le privé, en plus de 70 lits dans les structures médicales militaires et 132 dans les établissements d’intérêt général et la création programmée de 250 nouveaux lits de réanimation.