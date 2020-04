Quatre-vingt-onze (91) cas d’infection au coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au Maroc dans les dernières 24 heures, portant à 1.275 le nombre total des cas de contamination, a annoncé mercredi le ministère de la Santé.

Le nombre de personnes déclarées guéries s’est élevé, jusqu’à mercredi à 18H00, à 97 cas (4 rémissions supplémentaires), alors que celui des décès a atteint 93, après l’enregistrement de trois nouveaux décès lors des dernières 24H, a indiqué le directeur de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed El Youbi.

Selon le responsable, trois personnes sont décédées des suites de la maladie dans les dernières 24 heurs, soit désormais un total de 93 cas de décès jusqu’à présent. Par régions, Casablanca-Settat compte toujours le plus grand nombre de cas avec près du tiers des contaminations dans le Royaume, a t-il fait savoir, notant que les régions de Marrakech-Safi et Rabat-Salé-Kénitra comptent un tiers des cas d’infection. Le reste des cas ont été recensés dans les autres régions, notamment Fès-Meknès et Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Le responsable a en outre relevé que deux premiers cas ont été enregistrés dans la région de Dakhla-Oued Eddahab, notant d’autre part que la moyenne d’âge des cas confirmés est passée à 47,5 ans.

Abordant l’état de santé des cas confirmés, El Youbi a indiqué que plus de 16% ne présentaient pas de symptômes, 71% étaient des cas légers ou bénins et 13% se trouvaient en stade avancé ou dans un état grave.

La plupart des cas enregistrés ces derniers jours ont été détectés grâce au suivi médical des personnes contacts comme l’attestent les analyses effectuées au laboratoire, a affirmé le directeur, précisant que sur un total de 8.600 personnes contacts, 445 contaminations par le virus ont été confirmées.

Face à ce constat, il a appelé de nouveau au respect scrupuleux des règles d’hygiène, avec à leur tête le nettoyage fréquent des mains, mais aussi des mesures barrières, particulièrement le port des masques de protection afin de limiter la propagation du Covid-19.