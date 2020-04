Le ministre de l’Energie, des Mines et de l’Environnement, Aziz Rebbah, et la commissaire européenne à l’énergie, Kadri Simson, se sont entretenus, récemment par vidéo-conférence, sur les moyens de consolider le partenariat énergétique entre le Maroc et l’Union européenne (UE).

A cette occasion, Rebbah et Simson se sont félicités de l’excellence du partenariat stratégique qui lie le Maroc et l’UE, en particulier en matière d’énergie, indique un communiqué du ministère de l’Energie, des Mines et de l’Environnement.

L’accent a, également, été mis sur l’importance de développer ce partenariat, en incitant le secteur privé des deux parties à œuvrer de concert pour accompagner la mise en œuvre de la stratégie énergétique nationale.

Le ministre et la commissaire européenne à l’énergie ont, de même, discuté d’autres aspects de la coopération entre le Royaume et l’UE, notamment les énergies renouvelables, l’hydrogène, la recherche, l’innovation, l’inter-connexion maroco-européenne via l’Espagne et la prochaine interconnexion via le Portugal qui suscitent un intérêt particulier en Europe, ainsi que l’accord du marché ouvert d’électricité, signé en début 2019 à Bruxelles, avec la France, l’Espagne et le Portugal.

Au terme de cette réunion, les deux responsables ont convenu la tenue périodique des réunions des comités mixtes institués par les deux parties, par vidéo-conférence pour établir un nouveau cadre de partenariat et une feuille de route pour sa mise en œuvre, souligne la même source, notant que cette réunion fait suite aux discussions bilatérales tenues en décembre dernier à Paris, en marge de la Conférence ministérielle de l’Agence internationale de l’énergie.

Ces entretiens ont, également, constitué une occasion pour rappeler des activités de partenariat menées avec l’UE dans le secteur de l’énergie, ainsi que pour examiner les moyens de les diversifier et de les développer davantage, conclut le communiqué.