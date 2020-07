Cinq-cent-soixante-dix (570) nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) et deux-cent vingt-huit (228) guérisons ont été enregistrés au Maroc au cours des dernières 24 heures, a annoncé ce vendredi le ministère de la Santé. Ce nouveau bilan porte à 18.834 le nombre de contaminations dans le Royaume depuis le premier cas signalé le 2 mars et à 16.100 celui des personnes totalement rétablies, soit un taux de guérison de 85,5%.

Quant à la répartition géographique des nouveaux cas, Mrabet a fait savoir que 207 cas ont été enregistrés dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (199 à Tanger, 4 à Fahs – Anjra, 2 à Tétouan, 1 à El Hoceima et 1 à Mdiq-Fnideq), 206 cas dans la région Casablanca-Settat (120 à Berrechid, 83 à Casablanca, 3 à Settat) et 80 cas dans la région de Fès-Meknès (70 à Fès et 10 à Meknès).

De même, 24 cas ont été recensés dans la région de Rabat-Salé-Kénitra (17 à Sidi Kacem, 2 à Kénitra, 2 à Temara, 1 à Sidi Slimane, 1 à Salé et 1 à Rabat), 21 cas dans la région de Marrakech-Safi (14 à Marrakech, 5 à Kelaâ Sraghna , 1 à Safi et 1 à Haouz), 23 cas dans l’Oriental (21 à Jerada, 1 à Driouch et 1 à Nador), 5 cas dans la région de Dakhla-Oued Eddahab (tous à Dakhla), 2 cas dans la région de Drâa-Tafilalet (tous à Midelt), 1 cas dans la région de Souss Massa (à Chtouka Ait Baha) et 1 cas dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra ( à Laâyoune).