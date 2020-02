Le service du contrôle sanitaire de Tanger-Med a mis en place un programme pratique pour le contrôle des voyageurs transitant via le port, et ce en application de la décision du ministère de la Santé relative à l’instauration du contrôle sanitaire aux ports et aéroports internationaux pour lutter contre la propagation du coronavirus (Covid-19), a indiqué le chef dudit service et coordinateur régional des services de contrôle sanitaire au niveau de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Abderrahim Rachdi.



Ce programme pratique se base sur la surveillance des navires en provenance directe des pays enregistrant des taux élevés de contamination au coronavirus (Covid-19), particulièrement la Chine, la Corée du Sud et l’Italie, a précisé Rachdi dans une déclaration.



Dans le cadre de la vigilance et la surveillance épidémiologique, il a assuré que les voyageurs ne descendent des navires qu’après le passage des membres du service du contrôle sanitaire et le contrôle de la déclaration maritime de santé remplie obligatoirement par les capitaines des navires selon les règles de santé émises par l’Organisation mondiale de la santé, précisant que ces mesures ont été mises en place afin de s’assurer que les voyageurs ne montrent aucun symptôme du virus.



Par ailleurs, Rachdi a confié que les voyageurs sont maintenant tenus de remplir la fiche sanitaire du passager et de la remettre aux autorités, au même titre que les membres de l’équipage des navires de commerce qui souhaitent descendre au port pour regagner leurs pays.



Les ressources logistiques nécessaires pour lutter contre la propagation du coronavirus ont été renforcées, a-t-il ajouté, notant que le port a été doté d’une caméra thermique, d’appareils avancés pour mesurer la température, de vêtements de protection et de 4 ambulances équipées pour prendre en charge tout éventuel cas.



S’agissant de la sensibilisation, le service du contrôle sanitaire de Tanger Med organise une campagne au profit de l’ensemble des personnes qui opèrent au sein du port, afin de les doter d’informations suffisantes en termes de méthodes de prévention contre la contamination au Covid-19, ainsi que les moyens de contenir tout éventuel cas du virus.



La situation demeure normale et aucun cas du coronavirus n’a été enregistré au niveau national et au niveau du port, a souligné Rachdi, réaffirmant que le service de contrôle sanitaire de Tanger-Med est “entièrement préparé” à gérer ces cas