La société des Autoroutes du Maroc (ADM) a réalisé un chiffre d’affaires (CA) net des impôts de 3,1 milliards de dhs (MMDH) en 2018, marquant ainsi une augmentation de 5,3% par rapport à 2017.

La société a précisé que l’année 2018 a affiché un résultat net positif de 104 millions de dirhams (MDH), contre un résultat net de 44,8 MDH en 2017, alors que les produits d’exploitation à fin décembre 2018 atteignent 3,11 MMDH, soit une évolution de 5,3% par rapport à 2017, selon la synthèse des comptes de l’année 2018.



Cette croissance est principalement due à l’augmentation du CA péage de 5,7%, exclusivement liée au trafic et à la diminution du CA hors péage de -1,5% par rapport à 2017.



En dehors de ces deux effets, les recettes hors péage augmentent de 18 MDH, soit une évolution de 11,8%, dont les produits de services sous-concédés (13 MDH), et les ventes des Pass JAWAZ (+5 MDH).

Suite aux campagnes commerciales et publicitaires lancées depuis le début de l’année, le nombre de Pass Jawaz a atteint le chiffre de 405 816 à fin décembre 2018 contre 197 681 à fin décembre 2017, soit une performance de +105%.



L’excédent brut d’exploitation (EBE) est également passé de 1.935,6 MDH à fin décembre 2017 à 2.277,7 MDH à fin décembre 2018, soit une augmentation de 17.7%.



Cette amélioration de l’EBE est expliquée par la baisse importante des grosses réparations par rapport à 2017, à cause des conditions météorologiques défavorables (-254 MDH), atténuée en partie par la hausse des charges courantes d’exploitation (hors GR, MS et dotations) de 13.6% pour atteindre 395 MDH, contre 348 MDH en 2017.



Le résultat d’exploitation s’affiche à 1.663 MDH, soit une augmentation de +442 MDH par rapport à 2017 (+36.2%), principalement expliquée par la hausse du CA et le niveau élevé du litige des travaux clients (100 MDH), provisionné en 2015 au niveau du résultat non courant, et reclassé en 2017 du résultat non courant vers les dotations d’exploitation.



Concernant le résultat financier de l’année 2018, il a atteint -1.564 MDH, contre -1.275MDH en 2017, soit une dégradation de -289 MDH liée principalement au risque de change