La Fédération nationale des syndicats des médecins dentistes du secteur libéral (FNSMDL) a fait part de son engagement total dans la lutte contre la propagation du Coronavirus (Covid-19).

‘’A la lumière des instructions des pouvoirs publics et des mesures préventives adoptées pour contenir la propagation du coronavirus, reconnue par l’OMS en tant que pandémie, la Fédération nationale des syndicats des médecins dentistes du secteur libéral annonce son engagement total dans toutes les mesures et actions nécessaires pour faire face à cette pandémie mondiale’’, indique la Fédération dans un communiqué.

Rappelant que l’article 40 de la Constitution stipule la solidarité au moment des calamités, la Fédération invite tous les médecins dentistes du secteur libéral à suspendre leur activité professionnelle, et la restreindre uniquement aux urgences, et ce jusqu’à nouvel ordre.

Cette décision intervient conformément aux dispositions visant à réduire la contagiosité et la propagation du virus, sachant que les actes de soins bucco-dentaires provoquent ’’un aérosol salivaire extra oral occasionnant un grand danger de transmission du virus et de contamination des citoyens au sein des structures de médecine dentaire’’, explique la même source.

Par ailleurs, la Fédération met l’accent sur l’importance de la protection des médecins dentistes et leurs assistantes des risques très élevés de contamination lors de la réception des urgences, appelant dans ce sens le ministre de la Santé à mettre à leur disposition, à des tarifs accessibles, les différents outils de protection nécessaires (masques FFP2 , produits antiseptiques , gants…).

Elle lance également un appel pour la fermeture immédiate des repaires d’exercice illégal de la médecine dentaire qui constituent ’’un danger de santé publique et des foyers de transmission et de propagation sûres de la pandémie’’.

Dans son communiqué, la Fédération salue tous les médecins dentistes pour “leur sens de responsabilité et leur dévouement en mettant l’intérêt général du pays et la santé de leurs concitoyens au-dessus de toute autre considération, et ce malgré les difficultés financières de la majorité d’entre eux, et l’incapacité d’honorer leurs engagements financiers du fait de la suspension de leur activité’’.