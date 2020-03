‘Ma situation sanitaire est plutôt normale et rassurante. Les membres de ma famille se portent bien. Je poursuis mes fonctions à distance afin d’assurer la marche du travail en étroite coordination avec les services du ministère. Les précautions sanitaires contre le virus demeurent essentielles, particulièrement la mise en quarantaine, les règles d’hygiène et le respect constant de la distance même avec les plus proches’’

Abdelkader Amara, Ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau