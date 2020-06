Cinq cent soixante-trois (563) nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) et 61 guérisons ont été enregistrés au Maroc au cours des dernières 24H, a annoncé ce mercredi le ministère de la Santé.

Et d’ajouter que le nombre de cas graves et critiques a atteint 17 cas, répartis entre les régions de Marrakech-Safi (10 cas), de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (04 cas) et de Casablanca-Settat (03 cas).

Le renforcement de la capacité des laboratoires par les outils de diagnostic virologique a permis d’effectuer plus de 20.000 tests de dépistage par jour et de détecter plusieurs cas, mettant l’accent sur la nécessite de distinguer entre les cas confirmés à la suite de l’apparition des symptômes et du suivi des contacts qui sont détectables par le biais du système de veille et de surveillance épidémiologique, et les cas d’infection par le virus sans apparition de symptômes, identifiés à travers la stratégie de détection précoce adoptée par le ministère de la Santé comme mesure accompagnatrice de la levée progressive du confinement sanitaire. Cette détection précoce a permis d’isoler et de traiter précocement les cas, évitant ainsi les complications. L’isolement anticipé des cas positifs a permis de rompre la chaîne de transmission de la maladie et de limier le nombre d’infections.