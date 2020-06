La cité ocre a été classée par le spécialiste en ligne pour des voyages de rêve sur mesure “Tourlane”, parmi les 50 premières villes vertes où il fait beau vivre et voyager.

Marrakech figure parmi les 50 premières villes engagées dans l’écologie, qui sont de plus en plus soucieuses de la protection de l’environnement et qui ont mis en place une nouvelle politique publique durable.