Le portail du protocole, une plateforme digitale destinée aux missions diplomatiques et consulaires, ainsi qu’aux organisations internationales et régionales accréditées au Maroc, a été lancé, ce mercredi à Rabat, par le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Ce portail se veut une plateforme moderne et interactive qui vise à faciliter les procédures et l’échange entre la Direction du protocole relevant du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger et les missions diplomatiques accréditées à Rabat.

Il propose une gestion dématérialisée des principales prestations destinées aux missions diplomatiques accréditées au Maroc conformément aux conventions internationales et notamment la convention de Vienne sur les relations diplomatiques.

Le portail accessible à l’adresse www.protocole.maec.gov.ma permet ainsi de traiter les prestations liées aux demandes relatives à la carte d’identité en série spéciale, la restitution de la TVA, les véhicules diplomatiques et les bons de franchise.

S’exprimant lors de la cérémonie de lancement de ce portail, l’ambassadeur-Directeur du protocole au ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Anas Khales, a indiqué que ce projet, tant attendu, constitue un premier pas vers la dématérialisation des prestations destinées au corps diplomatique accrédité au Maroc.

Ce portail s’inscrit dans le cadre des réformes engagées conformément aux Hautes Orientations Royales pour impulser le changement dans l’action diplomatique, a-t-il ajouté.

Khales a également relevé que cette plateforme digitale permettra la simplification des traitements, l’harmonisation des procédures et l’articulation de l’instruction de la demande.

La cérémonie de lancement de ce portail s’est déroulée en présence de plusieurs ambassadeurs et représentants du corps diplomatique et des organisations internationales et régionales accrédités au Maroc