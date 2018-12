Infomediaire Maroc – Quelque 20 000 objets d’art d’origine ivoirienne, dont la valeur est estimée à 6 000 milliards FCFA (environ 9,14 milliard d’euros), « sont aujourd’hui détenus à l’extérieur, notamment en occident », a révélé mercredi le porte-parole du gouvernement ivoirien, Sidi Touré.

« Dans le cadre du processus de retour de ces biens culturels mis en place avec l’UNESCO et la branche africaine du Conseil international des musées, AFRICOM, la Côte d’Ivoire a désigné deux médiateurs et conciliateurs auprès de ces organisations et une première liste de 148 objets d’art à restituer a été transmise », a-t-il dit au terme d’un conseil des ministres.

Le conseil a notamment adopté une communication relative au plan d’identification de promotion et de restitution des biens culturels ivoiriens à l’étranger. Selon Touré, au moins 50 musées en Europe et en Amérique en dehors des collections privées détiennent des objets d’art d’origine ivoirienne.

Pour créer un cadre favorable à la conservation, à la gestion et à la sécurisation des œuvres d’arts ivoiriennes qui seront restitués, le musée des civilisations de Côte d’Ivoire a été réhabilité et le gouvernement a engagé diverses actions en vue de construire un nouveau musée de stature internationale et douze musées régionaux, a-t-il assuré.

Rédaction Infomediaire.