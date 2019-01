Infomédiaire Afrique – Le système des Nations Unies (SNU) a apporté une aide financière de 80 millions USD à la Côte d’Ivoire en 2018, soit environ 46,21 milliards F CFA dans le cadre de son assistance au développement socio-économique du pays, apprend-on mercredi auprès du SNU.

Selon le coordonnateur résident des activités opérationnelles du Système des Nations Unies en Côte d’Ivoire, Babacar Cissé, 2018 a connu le renforcement du dialogue entre le système des Nations Unies, les partenaires au développement et le gouvernement. Ce partenariat, a-t-il indiqué, a permis la réalisation des engagements avec des progrès notables dans les domaines de la gouvernance, de la cohésion sociale, des secteurs sociaux et du développement durable.

Cette contribution en baisse par rapport à l’année dernière, selon M. Cissé, a porté sur le développement de politiques et stratégies dans les secteurs de la santé, de l’éducation, du VIH-SIDA, de l’emploi, de la gouvernance et du processus de domestication des Objectifs du développement durable (ODD) en Côte d’Ivoire. Les actions de Nations Unies ont ainsi concerné la mise en place des systèmes d’assainissement dans les ménages et les écoles, au renforcement de l’accès aux soins de santé, à la prise en charge des enfants malnutris et vulnérables.

Dans le domaine du développement durable, les agences ont apporté leur assistance pour l’amélioration des modes de production et de consommation durables, favorisé l’accès des populations aux énergies renouvelables, et contribuer à renforcer leur résilience face au changement climatique.

En matière de gouvernance les actions ont consisté au renforcement de la cohésion sociale, à la mise en place d’un cadre de suivi du Plan national de développement (PND), au renforcement du leadership féminin, à l’assistance aux personnes victimes de violences, au renforcement des capacités des parlementaires et de la société civile.

Rédaction Infomédiaire