Le budget de l’Etat ivoirien pour l’année 2020 se chiffre à environ 8 048,4 milliards Fcfa (près de 12,2 milliards d’euros), soit une hausse de 9,8% par rapport au budget actuel, apprend-on de source officielle.

« Le budget de l’Etat pour l’année 2020 est prévu pour s’établir en ressources et en charges à 8 048,4 milliards de Fcfa, soit une hausse de 9,8% par rapport au niveau du budget actuel de l’Etat », a indiqué le porte-parole du gouvernement ivoirien Sidi Touré, à l’issue d’un Conseil des ministres.

Selon lui, « ce niveau devrait continuer de s’accroître pour atteindre 9.283,1 milliards Fcfa en 2022 ».

Le Conseil des ministres a adopté un document de programmation budgétaire et économique pluriannuel en abrégé (DPBEP 2020-2022). Ce document présente les orientations budgétaires pour les trois prochaines années conformément au principe de la pluriannualité avec l’adoption du budget-programme.

Elle indique notamment les ressources budgétaires, les projections des dépenses budgétaires et les principaux domaines de l’intervention de l’Etat sur la période 2020-2022, a fait observer le porte-parole du gouvernement ivoirien.

Cette nouvelle politique budgétaire de l’Etat ivoirien vise l’efficacité et le recouvrement des recettes intérieures, la consolidation, la maîtrise des charges de fonctionnement ainsi que la politique de lutte contre la pauvreté et des investissements en vue d’une croissance économique soutenue, forte et inclusive.

La programmation budgétaire prend appui sur la priorité du gouvernement pour l’enseignement, la santé, l’emploi, le logement, l’accès à l’eau potable et l’électricité avec un accent particulier sur le renforcement de la sécurité et de la lutte contre le grand banditisme, a souligné Sidi Touré.