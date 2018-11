Infomédiaire Maroc – Une trentaine de chefs d’entreprises et de filiales de sociétés marocaines implantées en Côte d’Ivoire se sont rencontrés une deuxième fois, lundi à Abidjan, le temps d’un déjeuner-débat que l’Ambassade du Maroc initie chaque trimestre. L’idée est de réunir, tous les trois mois, le top management des entreprises marocaines opérant en terre ivoirienne pour partager les expériences réussies, discuter des problèmes auxquels elles sont confrontées mais surtout y remédier, le but étant de renforcer davantage le déploiement des entreprises marocaines dans ce pays ami, a déclaré l’Ambassadeur du Royaume en Côte d’Ivoire, Abdelmalek Kettani.

Il s’agit donc, aux dires du diplomate marocain, d’une rencontre conviviale qui entend asseoir un cadre régulier de concertation et un espace d’échanges pour consolider les liens entre les opérateurs nationaux et la Chambre de commerce et d’industrie marocaine en Côte d’Ivoire et permettre, ainsi, un accompagnement permanent du tissu entrepreneurial marocain.

Via cette initiative, l’Ambassade du Maroc se veut un catalyseur et un facteur de dynamisation de la présence des opérateurs économiques nationaux en Côte d’Ivoire, a poursuivi Kettani.

Par ailleurs, il s’est réjoui de la contribution notable des entreprises marocaines au développement de l’économie ivoirienne, soutenant que la quarantaine de sociétés s’activant dans ce pays ouest-africain totalisent des milliards de FCFA de chiffre d’affaires tout en générant des milliers d’emplois directs et indirects.

Kettani a également souligné que ces entreprises opèrent dans des secteurs stratégiques et à forte valeur ajoutée pour l’économie locale, tels les banques, BTP, centres d’appels, industrie pharmaceutique, assurances, énergies, entre autres.

Les patrons d’entreprises ayant pris part à ce déjeuner-débat ont été unanimes à louer la pertinence de cette initiative de la représentation diplomatique du Maroc qui a permis, selon eux, de discuter de tout ce qui a trait au quotidien des sociétés et filiales marocaines.

Le Maroc se positionne dans le Top 3 des investisseurs privés en Côte d’Ivoire avec 313 millions d’euros (environ 205 milliards FCFA) mobilisés dans divers secteurs pendant les cinq dernières années, selon le Centre de promotion des investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI).

