Infomédiaire Afrique – Dans le rouge pendant la décennie de crise socio-politique et militaire (2002-2011), le tourisme ivoirien retrouve fière allure depuis 2014. La contribution du secteur a atteint 7,5 % du PIB en 2016 et poursuivra selon son ministère de tutelle une progression moyenne de 5,4 % annuelle jusqu’en 2026, selon Jeune Afrique.

Le pays se repositionne comme la 3ème destination principale du tourisme d’affaires en Afrique, après le Nigeria et le Maroc.

La capacité hôtelière d’Abidjan, principale porte d’entrée du pays, et de Yamoussoukro, la capitale, est estimée à plus de 3 500 chambres (3 étoiles et plus), et de nouveaux projets hôteliers (Sheraton, Carlton Ritz ou encore Accor) verront bientôt le jour, permettant de doubler la capacité d’accueil de ces deux villes d’ici 2025, indique la même source.

