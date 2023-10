La 24e édition du Rallye du Maroc regroupant plusieurs catégories (auto, camion, moto…) sur des parcours différents, a pris le départ samedi de la ville d’Agadir, avec la participation de concurrents venus des quatre coins du monde.

Placé sous le Haut patronage du roi Mohammed VI, cet événement sportif, prévoit une traversée d’Ouest en Est des plus grands déserts du Royaume jusqu’au célèbre village de Merzouga en passant par Zagora.

Cette année, le Rallye du Maroc attire toutes les stars de la discipline au volant de 247 véhicules dont 101 autos, 10 camions et 136 motos et quads.

Selon les organisateurs, la philosophie du Rallye du Maroc qui se poursuivra jusqu’au 18 courant, est de partager les valeurs de fraternité et d’entraide du rallye-raid au-delà du sport, notant que le passage de la course se veut un moment de joie partagé, une trace concrète laissée pour le futur, un suivi sur le long terme.

A cette occasion, le directeur du Rallye du Maroc, David Castera a affirmé que « c’est avec beaucoup d’émotion que nous organisons la 24e édition du Rallye du Maroc dans le contexte toujours d’actualité de cicatrisation nationale qui fait suite au tremblement de terre qui a touché une partie de la population marocaine début septembre. J’ai une pensée pour toutes les victimes et leurs familles ».

« Le parcours de cette édition tel que je l’avais dessiné est maintenu dans sa totalité. Je remercie énormément notre pays hôte et sa population qui nous permettent d’organiser cette nouvelle édition du Rallye du Maroc. C’est une fierté d’accueillir un plateau aussi étoffé et c’est aussi une responsabilité. A l’égard des concurrents mais aussi des lieux et de leurs habitants. Comme chaque année, nous allons tout mettre en œuvre pour être à la hauteur de ces enjeux. », a-t-il ajouté.

A Merzouga, le village d’arrivée prendra des allures de capitale du rallye-raid à l’occasion de la remise des prix qui couronnera les nouveaux vainqueurs du Rallye du Maroc mais également les Champions du Monde 2023.