TOD, la principale plateforme de streaming pour le sport et le divertissement de la région MENA, a lancé un nouveau » Knockout Ticket » qui offre aux abonnés la possibilité de profiter des matchs restants de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022.

Ce pass permettra aux fans de suivre, le match très attendu entre le Maroc et l’Espagne, qui marque la première qualification des Lions de l’Atlas au stade des éliminatoires depuis 86 ans.Pour seulement 49 dollars US, le forfait permet aux téléspectateurs de suivre en continu tous les matchs de la 16 e de final,les quarts de finale, demi-finales et la finale.

En offrant un ‘on-the-go’ streaming sur les appareils iOS et Android, le web et les téléviseurs intelligents, des commentaires en direct en arabe, anglais et français, des statistiques en temps réel, des récapitulatifs de matchs de 60 secondes, des visuels HD et des sons clairs.

Ce forfait offre aux fans de football une expérience de visionnage HD premium pour toutes les phases cruciales des tournois, sans avoir à dépendre des chaînes non sécurisées qui peuvent compromettre les données et la sécurité des téléspectateurs.

Les abonnés actuels au « Ticket TOD »,qui ne regardent ‘que’ la Coupe du monde, continueront à bénéficier d’un accès inégalé à tous les matchs.

De plus, les abonnés qui préfèrent sélectionner et regarder leurs matchs préférés pendant une journée peuvent accéder au contenu de la plateforme en achetant le » Tournament Day Ticke » à seulement 10 dollars US.

TOD peut être diffusé dans toute la région MENA sur les appareils iOS et Android, y compris sur la plupart des téléviseurs intelligents de pointe tels que Apple, Samsung, Sony, LG et Hisense. L’application TOD peut être téléchargée sur l’App Store ou le Play Store et reliée à un maximum de 5 appareils, avec des options de personnalisation permettant de protéger le code PIN. Pour consulter ses offres de streaming, visitez le site www.tod.tv/en/promo.