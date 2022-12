Le Centre de Compétences en Changement Climatique 4C Maroc- organise, du 5 au 9 décembre 2022, une session d’échange avec les représentants des pays membres de la Commission Climat du Bassin du Congo et la Commission Climat du Sahel, à Casablanca.

Issues du Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement pour une co-émergence continentale, tenu à l’initiative du Roi Mohammed VI à la COP22 à Marrakech, et soutenues techniquement et financièrement par le Maroc, à travers le 4C Maroc, les deux Commissions ont fait l’objet de deux réunions de très haut niveau à la COP27, l’une présidée par la Princesse Lalla Hasnaa, et l’autre présidée sept Chefs d’Etats africains.

Dans le sillage de ces deux réunions, et des décisions qui y ont été prises, notamment la

réitération de l’engagement du Maroc envers les Commissions, le 4C Maroc et ses partenaires, organisent une session d’échange et de formation au profit des pays membres des Commissions. La session s’achèvera par une visite à l’Eco-cité de Zenata le vendredi 9

décembre après-midi. Au total,24 pays africains sont représentés dans cette rencontre.Dans son allocution d’ouverture, Rajae Chafil, directrice générale du 4C Maroc a noté les avancées remarquables vers la mise en place du Fonds Climat pour le Sahel.

En outre, Chafil a souligné que, dans la continuité de l’impulsion donnée par le Roi Mohammed VI, rappelée par la Princesse Lalla Hasnaa, lors du Side Event de Haut Niveau sur la finance climat tenu en marge de la COP27, le 4C Maroc demeure au service des Commissions, à travers notamment l’appui technique à la bancabilité de certains projets inscrits dans le plan d’investissement climat, ainsi qu’à travers la mise en œuvre d’actions ciblées de renforcement des capacités.