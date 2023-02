Les Réunions de printemps 2023 du Groupe de la Banque mondiale (GBM) et du Fonds monétaire international (FMI) se tiendront en présentiel du 10 au 16 avril au siège du GBM et du FMI à la capitale fédérale américaine Washington, indique jeudi un communiqué des deux institutions.

Les assemblées des institutions de Bretton Woods sont l’occasion de réunir des acteurs d’horizons divers, dont des dirigeants des secteurs public et privé, des gouverneurs de banques centrales, des ministres, des parlementaires, des représentants d’organisations de la société civile et des experts issus des milieux universitaires autour des grands dossiers mondiaux, notamment la conjoncture économique mondiale, la lutte contre la pauvreté, le développement économique et l’efficacité de l’aide.

Cet événement donne également lieu à toute une série de manifestations (séminaires, zooms régionaux, conférences de presse…) autour de sujets liés à l’économie mondiale, au développement international et au système financier.

Le Maroc accueillera en octobre prochain les Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds Monétaire International. Ce rendez-vous d’envergure est prévu à Marrakech.