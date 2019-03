Selon l’étude semestrielle publiée par l’Economist Intelligence Unit (The Economist Group), Paris, Singapour et Hong Kong sont les trois villes où le coût de la vie est le plus élevé dans le monde. Toutes occupent ex aequo la première place.

L’enquête compare les prix de quelque 150 produits et services dans 133 ville et pointe notamment la flambée des prix des services publics et des transports pour expliquer la tête de ce classement.

Parmi les villes méditerranéennes, Tel Aviv perd un rang pour occuper la dixième place ex aequo avec Los Angeles (+4) et New York (+6).

A noter que Casablanca fait partie des trois plus fortes hausses avec une progression de vingt rangs pour se trouver 92ème.

Et parmi les villes les moins chères au monde figurent notamment Damas (Syrie), Caracas, (Venezuela), Karachi (Pakistan), Buenos Aires (Argentine) et New Delhi (Inde).