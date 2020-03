La campagne agricole 2019/2020 progresse dans un contexte climatique marqué par un déficit pluviométrique ayant impacté le développement de certaines cultures, notamment céréalières dans les zones défavorables.

Au regard de la situation, les services du Ministère de l’Agriculture de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts et de la Mutuelle Agricole Marocaine d’Assurances (MAMDA) ont démarré, dès le début du mois de mars, les opérations d’expertises pour la déclaration de sinistre dans les zones défavorables et moyennement favorables.

Les rapports techniques physiques, complétés par des images satellites et/ou drones, sont en cours de finalisation, et toutes les dispositions ont été prises pour que les agriculteurs de ces zones soient indemnisés dans les meilleurs délais.

Concernant les zones favorables, les expertises techniques de terrain se poursuivront suivant une planification qui tient compte de l’état végétatif des cultures au niveau des différentes régions, notamment au regard des dernières pluies.

L’Assurance multirisques climatiques est le fruit d’un partenariat entre la MAMDA et le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts. Elle couvre pour l’actuelle campagne agricole une superficie d’1 million d’hectares, pour un capital assuré de 1,1 milliards de dirhams.