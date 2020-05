Le Maroc a pris des décisions “décisives et exceptionnelles” face à la pandémie du nouveau coronavirus, faisant de ces circonstances difficiles un “moment de consensus national ayant un caractère particulier”, souligne le site allemand “Qantara.de”. “Il n’est pas exagéré de dire que l’Etat marocain a sonné l’alarme et pris des décisions décisives et exceptionnelles qui ont transformé ces circonstances difficiles en un moment de grand consensus national à caractère particulier”, écrit l’auteur de l’article.

Les mesures strictes imposées par le Maroc pour lutter contre le coronavirus “ont été saluées et accueillies favorablement par l’ensemble de la société marocaine”, fait constater ce dernier dans une tribune intitulée “Le Maroc : le peuple et l’Etat main dans la main”. Dans ce contexte, l’approche proactive suivie par le Royaume pour endiguer la pandémie liée au nouveau coronavirus a été saluée par toutes les composantes de la société marocaine au point que les chercheurs et les observateurs ont évoqué un “moment de grand consensus national” à l’instar de ce qui s’est passé, il y a 45 ans, lors de la Marche Verte, poursuit-il.