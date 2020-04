L’Observatoire national des droits de l’enfant (ONDE) a annoncé, jeudi, sa décision de s’associer à l’effort national pour combattre le Coronavirus (Covid-19), en lançant une campagne de sensibilisation et d’accompagnement des enfants.

Les principaux objectifs de cette campagne résident dans la nécessité d’informer les enfants sur la pandémie du Coronavirus et les sensibiliser à l’importance de leur engagement et l’efficacité des mesures de protection sanitaire, indique-t-on auprès de l’ONDE.

La campagne vise également à informer et surtout accompagner les enfants dans leur éducation et bien-être durant cette phase difficile, mais aussi à renforcer leur sens de citoyenneté et de patriotisme.