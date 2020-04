Dans le cadre de l’élan de solidarité nationale impulsé par le Roi MOHAMMED VI , la société DARI COUSPATE participe à l’effort national de lutte contre la pandémie Covid-19 par un apport d’une valeur totale de 8 MDH.



Cette contribution se décline sous forme d’un don d’un montant de 5 millions de dirhams versé au Fonds Spécial de lutte contre le Covid-19 et de donations en pâtes alimentaires et en couscous d’une valeur globale de 3 millions de dirhams qui seront consacrées à différentes actions de solidarité destinées aux familles en difficulté.



Cette contribution s’inscrit dans la continuité de l’engagement citoyen et solidaire de la société et vise à atténuer les répercussions et effets de cette pandémie sur les populations les plus vulnérables.