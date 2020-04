L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) de Benguérir a contribué au développement et à la conception d’un respirateur artificiel 100% marocain destiné aux malades atteints du nouveau coronavirus (Covid-19), ainsi que d’un appareil de mesure de la température.



Ces deux inventions sont le fruit des efforts de plusieurs compétences marocaines relevant de l’UM6P, du ministère de l’Industrie, du Groupement des Industries Marocaines Aéronautiques et Spatiales (GIMAS), de l’Institut national des postes et télécommunications (INPT), du Centre marocain pour la science, l’innovation et la recherche (MASCIR), de l’Agence nationale de régulation des télécommunications, du Pôle d’innovation électronique et de l’Aviarail-PILLIOTY-SERMP, qui ont joint leurs forces pour le développement de ces appareils.



Ce respirateur artificiel fonctionne en continu avec une autonomie de 3 000 heures et peut être opérationnel en ville comme en milieu rural avec de l’électricité ou des batteries ordinaires.



Pour sa part, l’appareil de mesure de la température peut être utilisé à l’entrée des établissements et administrations pour détecter des cas éventuels de contamination au Covid-19.



Dans une déclaration, Hafid Griguer, chercheur à l’UM6P et membre du staff technique ayant contribué au succès de ce projet, a expliqué qu’une vingtaine d’industriels et d’ingénieurs marocains ont fédéré leurs efforts, deux semaines durant, pour le développement et la conception du prototype de ce respirateur.



Et d’ajouter que la particularité de cet appareil réside essentiellement dans l’utilisation de matières premières et de pièces totalement disponibles au Maroc sans avoir recours à l’importation, ainsi que dans sa capacité de fonctionner dans toute circonstance ou situation.



Il a également relevé que l’équipe de recherche va oeuvrer en vue de parachever les équipements liés aux prototypes de ces deux inventions, en partenariat avec les ministères de l’Industrie et de la Santé, afin de mettre ces deux appareils à la disposition du système sanitaire pour contribuer au traitement des patients atteints du nouveau coronavirus.



Le développement de ces deux produits purement marocains, permettront de renforcer les équipements et moyens médicaux mobilisés par le Royaume dans le cadre de la lutte contre cette pandémie, conformément aux Hautes Instructions Royales.