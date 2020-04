Une unité industrielle dans la province de Chichaoua a adapté son activité aux besoins des marchés local et national en réorientant sa production vers les masques de protection, afin de contribuer aux efforts visant à enrayer la propagation de l’épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Ainsi, le gouverneur de la province, Bouabid El Guerrab, a effectué, lundi, une visite à cette usine opérant dans la commune de Sidi Abdelmoumen (cercle de Mtouga) pour s’informer de l’opération de production desdits masques.

A cette occasion, des explications exhaustives ont été présentées à El Guerrab sur la chaîne de production et l’idée à l’origine de ce projet sanitaire, qui est en phase avec les exigences des marchés local et national.

Dans ce cadre, le gouverneur s’est félicité des efforts déployés par les équipes de cette unité (80 ouvriers et ouvrières), spécialisée auparavant dans la production du plastique, tout en insistant sur l’importance de l’adhésion et de l’implication de l’ensemble des acteurs, publics et privés, dans les actions de lutte contre cette pandémie.

Cette entreprise a renforcé ses capacités de production pour atteindre actuellement 300 000 masques de protection par jour, avec la possibilité d’augmenter ce nombre ultérieurement en cas de besoin.

Pour sa part, la directrice de cette unité industrielle, Mme Hayat Ait Lhaj, a expliqué que la réorientation de la production de l’entreprise vers les masques de protection a été dictée par la particularité de la conjoncture actuelle et intervient dans le sillage de la mobilisation générale et des efforts consentis sur les plans national et provincial pour endiguer cette pandémie.

Dans une déclaration à la MAP, Mme Ait Lhaj a relevé que la production quotidienne s’élève à 300.000 masques, faisant savoir que l’entreprise a remis environ 54.000 unités aux autorités de la wilaya, en attendant la livraison de 1.000 masques supplémentaires aux différents services extérieurs au niveau de la province.

Elle a également noté que l’unité industrielle a entamé l’opération de production et de commercialisation après avoir obtenu un certificat de l’Institut marocain de normalisation (IMANOR) sur la conformité de son produit aux normes de sécurité sanitaire requises.

Cette visite s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par les autorités provinciales de Chichaoua en vue d’encourager les initiatives du secteur privé à produire des fournitures et équipements nécessaires à la lutte contre la pandémie du coronavirus.