Les éléments de la sûreté nationale au commissariat de police du port de la ville d’Agadir ont arrêté, mardi, un individu de 33 ans pour son implication présumée dans une affaire de spéculation sur les masques de protection, subventionnés par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du Covid-19.

Le suspect a été interpellé au port de pêche, en flagrant délit de commercialisation à 5 dh l’unité des masques de protection subventionnés par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du Covid-19, alors que le prix fixé par les parties compétentes est 80 centimes l’unité , indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), précisant que 82 masques ont été saisis chez le suspect, en plus d’une somme d’argent perçue probablement de cette spéculation.

Le mis en cause a été placé en garde à vue, à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, en vue d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, et déterminer tous les actes criminels qui lui sont reprochés, conclut le communiqué.