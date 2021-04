La persistance de la hausse du nombre de cas positifs à la Covid-19 au Maroc durant les deux dernières semaines appelle à plus de vigilance et à un plus grand respect des dispositions restrictives, a indiqué mardi à Rabat, un responsable du ministère de la Santé.

Présentant le bilan bimensuel relatif à la situation épidémiologique, le chef de la division des maladies transmissibles à la direction de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies, Abdelkrim Meziane Bellefquih a souligné que cette hausse inquiétante perdure pour la 6ème semaine consécutive, appelant à un respect plus strict des mesures restrictives, afin de préserver les acquis réalisés par le Maroc depuis le début de la crise sanitaire.

Cette évolution a concerné neuf régions du Royaume, à savoir Souss-Massa (49,5%), Dakhla-Oued Eddahab (42,2%), Laâyoune-Sakia El Hamra (39,3%), Guelmim-Oued Noun (27,8%), Rabat-Salé-Kénitra (27,7%), Béni Mellal-Khénifra (27,6%), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (15%), Casablanca-Settat (10,9%) et Marrakech-Safi (5,6%), a précisé M. Bellefquih, relevant qu’une augmentation a été enregistrée au niveau du nombre des cas actifs, qui sont passés de 3.364 cas il y a deux semaines à 4.736 jusqu’à lundi, soit une hausse de 40%.

Même tendance haussière pour les cas critiques ou sévères admis aux unités de soins intensifs, qui ont augmenté de 6% ces deux dernières semaines, a-t-il ajouté, faisant savoir que le taux d’incidence a, également, connu une légère hausse, passant de 9,7 cas par 100.000 habitants fin mars à 10,8 la semaine dernière.

Par ailleurs, le taux de reproduction a connu une stagnation, se stabilisant à des niveaux +1, alors que le plan national de la lutte contre la pandémie ambitionne de réduire cet indice à moins de 0,7, a noté Bellefquih.

Pour sa part, la courbe des décès a poursuivi sa tendance baissière durant la même période, enregistrant une baisse de 3,8%.

Le responsable a fait état de 502.277 cas positifs enregistrés au Maroc jusqu’au 12 avril, soit un taux d’incidence de 1.381 par 100.000 habitants, faisant savoir que ces données placent le Maroc à la 39ème position mondiale et 2-ème continentale en termes de cas positifs.

En outre, Bellefquih a indiqué que jusqu’à lundi, 8.909 décès ont été enregistrés, soit un taux de létalité de 1,8%, contre un taux mondial de 2,2%, soulignant que le taux de guérison s’est stabilisé à 97,3 avec 488.632 personnes guéries.

Le responsable a, également, abordé d’autres points, tels que la détection du variant britannique du virus dans 7 régions et la poursuite de la campagne nationale de vaccination.

Face à la situation épidémiologique inquiétante, le ministère de la Santé exhorte tous les citoyens à continuer à respecter les mesures restrictives durant le mois de Ramadan et poursuivre les efforts consentis et prendre toutes les dispositions nécessaires, afin d’endiguer la propagation de la pandémie dans notre pays, a conclu M. Bellefquih.