L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) à Benguérir a décidé la création de l’Institut des Sciences de l’Education et la nomination de Stéphanie Leblanc en tant que “Program Lead” et ce, dans le cadre de la dynamique de développement de cet établissement universitaire d’excellence.



La création de cet Institut tend aussi à permettre à l’UM6P de se positionner comme un acteur de premier plan dans la promotion et le développement de la qualité des systèmes éducatifs du Maroc et des autres pays d’Afrique.



Cette entité aura ainsi pour missions de mettre en valeur et de contribuer à la mission d’excellence de l’UM6P en enseignement universitaire, en créant des projets d’accompagnement, de formations et de recherche en pédagogie universitaire et techno-pédagogie au profit des étudiants et professeurs de tous les programmes de l’Université, souligne l’UM6P dans un communiqué publié sur son site internet.



Elle vise également à contribuer au développement et à l’amélioration de la qualité des systèmes éducatifs du Maroc et des autres pays d’Afrique, en développant des programmes accrédités en éducation (bachelor, masters et doctorat) et non accrédités (formation continue des enseignants et des cadres scolaires).



L’Institut s’assigne aussi pour objectifs de mettre en place des projets de recherche en territoire marocain et africain afin de bien cerner leurs spécificités, de manière à proposer des solutions adaptées et efficaces pour améliorer le rendement des systèmes éducatifs, et de créer des alliances stratégiques locales et internationales avec des universités et des chercheurs provenant des sciences de l’éducation, afin de remplir les missions susmentionnées.



Dans ce cadre, “l’Université Mohammed VI Polytechnique souhaite toute la réussite à cette entité et tout le succès à Stéphanie Leblanc dans l’accomplissement de ses nouvelles responsabilités”, conclut le communiqué.