L’Argentin Diego Schwartzman, 14e mondial, s’est qualifié mardi pour sa première demi-finale en Grand Chelem à Roland-Garros, après avoir éliminé au bout d’un match marathon l’Autrichien Dominic Thiem en cinq sets 7-6 (7/1), 5-7, 6-7 (6/8), 7-6 (7/5), 6-2.



Thiem, double finaliste sortant de Roland-Garros et vainqueur de l’US Open en septembre dernier, a raté à trois reprises deux points du match en fin de la quatrième manche. Une défaite qui ne lui permettra pas de jouer sa cinquième demi-finale consécutive sur la terre battue parisienne.



Pour une place en finale, l’Argentin de 28 ans affrontera donc le vainqueur du match qui opposera l’Espagnol Rafael Nadal, douze fois vainqueur du Grand Chelem parisien, et le jeune Italien Jannik Sinner (75e).



Schwartzman, qui confirme son excellente forme, devient le dixième Argentin à se hisser dans le dernier carré en Grand Chelem, à sa quatrième tentative (après Roland-Garros 2018, US Open 2017 et 2019).