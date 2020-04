Le Forum des parlements d’Amérique centrale et des Caraïbes (FOPREL) a indiqué que l’Initiative Royale de création du Fonds spécial de gestion de la pandémie du Coronavirus (Covid-19) constitue une référence à l’échelle internationale.

Dans ce sens, le secrétaire général du FOPREL, Santiago Rivas Leclair a souligné que “l’Initiative Royale de création du Fonds spécial de gestion de la pandémie du Coronavirus (Covid-19) constitue une référence à l’échelle internationale et contribuera amplement à garantir les mesures préventives et à lutter contre la pandémie, ainsi qu’à réduire ses répercussions négatives sur les plans économique et social”.

Cité par un communiqué de la Chambre des représentants, Rivas Leclair a souligné les valeurs de solidarité dont a fait preuve le Maroc, mettant en avant l’engagement du Parlement marocain dans les efforts visant à atténuer les répercussions de cette pandémie.

Selon la même source, le Forum a également salué les “mesures courageuses et pragmatiques inédites engagées par le Roi Mohammed VI pour endiguer la propagation du nouveau Coronavirus”. Le FOPREL, que le Maroc a rejoint en tant que membre observateur en 2014, est composé des présidents des parlements du Guatemala, de Belize, du Salvador, du Honduras, du Nicaragua, de Costa Rica, de Panama, de la République dominicaine, du Mexique et de Porto Rico.