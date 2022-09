Dans le cadre du Dialogue National de l’Urbanisme et de l’Habitat, organisé sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, Fatima Ezzahra EL MANSOURI, Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de Politique de la Ville, a créé une Commission Nationale composée des représentants des départements Ministériels, des conseils des élus, des instances constitutionnelles, des établissements publics, des organismes professionnels, d’experts et de la société civile. «J’ai mis en place cette Commission Nationale afin qu’elle puisse accompagner et enrichir le Dialogue National visant à débattre de l’avenir de l’Urbanisme et de l’Habitat, en rupture avec les politiques publiques qui ont montré leurs limites tout en capitalisant sur les acquis», a fait valoir Fatima Ezzahra EL MANSOURI.

Cette Commission qui se veut un cadre institutionnel, a pour mission de proposer une Feuille de Route à la lumière des recommandations des rencontres nationales et régionales, qui s’articulent autour des procédures et des mesures permettant d’atteindre des objectifs attendus du dialogue.

Une première réunion de cette Commission Nationale a eu lieu le vendredi 16 septembre 2022, au siège du Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, au cours de laquelle, une présentation a décortiqué les fondements et les objectifs attendus du Dialogue National, ainsi que les principaux thèmes abordés lors des rencontres régionales. En cette occasion et au terme d’une large discussion fructueuse, tous les membres ont exprimé leur pleine implication dans ce chantier et leur détermination à contribuer à l’enrichissement de ses résultats.

Il est à signaler que la première réunion de la Commission Nationale s’est tenue immédiatement après l’ouverture officielle, le vendredi 16 septembre 2022, du Dialogue National de l’Urbanisme et de l’Habitat par Fatima Ezzahra EL MANSOURI, aux cotées de Monsieur le Chef de gouvernement, des Ministres, des représentants des départements ministériels concernés, des instances constitutionnelles, des établissements publics et des organismes professionnels. Une série de réunions de ladite commission se tiendra, tout au long, du processus de restitution des recommandations issues des concertations régionales jusqu’à l’aboutissement de la formalisation d’une nouvelle feuille de route de l’Urbanisme et de l’Habitat.

A rappeler que lors de la cérémonie d’ouverture officielle du Dialogue National de l’Urbanisme et de l’Habitat, Fatima Ezzahra EL MANSOURI a souligné l’importance de lancement du Dialogue en annonçant: « Ce dialogue national, que nous lançons, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Directives Royales appelant à la nécessité de lancer une réflexion et un débat publics sur le renforcement de la coordination dans l’élaboration des politiques publiques, il s’inscrit également dans la philosophie du Nouveau Modèle de Développement, qui recommande la mise en œuvre d’une approche de co-construction et l’adoption d’un nouveau concept de l’Urbanisme et d’Habitat ».