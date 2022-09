Le résultat net part du groupe (RNPG) d’Attijariwafa bank ressort à 3 milliards de dirhams (MMDH) au premier semestre 2022 (S1-2022), contre 2,6 MMDH au S1-2021, en croissance de +16,2%. Pour sa part, le résultat net consolidé s’élève à 3,8 MMDH au S1-2022, contre 3,2 MMDH au S1-2021, soit une hausse de +18,7%, indique la banque dans un communiqué sur ses indicateurs financiers.

Le résultat d’exploitation augmente, quant à lui, de 14,0% pour s’établir à 5,7 MMDH, grâce à une maîtrise accrue des coûts et à la normalisation progressive du coût du risque (-12,9%), explique le communiqué. De son côté, le produit net bancaire (PNB) consolidé s’élève à 13,1 MMDH, en amélioration de 4,8% par rapport au premier semestre 2021 (+4,5% à périmètre et cours de change constants), bénéficiant d’une dynamique commerciale favorable en termes de collecte de l’épargne et de financement de l’économie. Ainsi, les dépôts et les crédits à la clientèle consolidés s’établissent respectivement à 389,3 MMDH (+5,6%1) et 353,5 MMDH (+3,4%1).

Par pôle d’activité, la hausse du produit net bancaire consolidé est principalement liée à la croissance de la contribution de la Banque de Détail à l’International (+13,7%) et de l’Assurance (+30,5%) Au titre du premier semestre 2022, Attijariwafa bank affiche un bilan solide, des ratios de solvabilité et de liquidité en amélioration notable et une rentabilité aux meilleurs standards. Le RoA (rentabilité des actifs) s’établit à 1,23% au 30 juin 2022 contre 1,10% à la même période l’année dernière, et le RoE (rentabilité des capitaux propres) s’élève à 13,8% contre 12,1% à fin juin 2021.

Par ailleurs, Attijariwafa bank poursuit le financement des jeunes porteurs de projets dans le cadre de l’initiative «Intelaka», souligne le communiqué, ajoutant qu’au 31 août 2022, Attijariwafa bank a financé 13.926 porteurs de projet pour un montant de 3,3 MMDH, atteignant une part de marché de 41,0% du total des crédits accordés par le secteur bancaire.