Un total de 320 certificats négatifs pour la création d’entreprises ont été délivrés par la Délégation provinciale de l’Industrie et du Commerce d’Essaouira au titre de l’année 2019, contre seulement 258 autorisations une année auparavant, soit une augmentation de 24%.



Par secteurs d’activité économique, celui des Services vient en tête du classement avec un total de 124 autorisations, suivi des secteurs du Commerce (84 certificats), du Tourisme (59), du Bâtiment et Travaux Publics (BTP) avec 38 autorisations et de l’Industrie (11 certificats), tandis que le secteur de l’Agriculture arrive en dernière position avec 4 autorisations, lit-on dans le dernier rapport de conjoncture économique de ladite Délégation.



Concernant le nombre des immatriculations au Registre du Commerce au tribunal de 1ère instance d’Essaouira durant l’année 2019, il s’est établi à 299 contre 297 en 2018, soit une légère hausse de 1%, a fait savoir la même source, ajoutant que les radiations du Registre de commerce se sont élevées à 140 contre 145 pour 2018, ce qui représente une baisse de 3%.



En termes d’investissements et d’emplois projetés au titre de l’année écoulée, ils s’élèvent respectivement à 133.200.000,00 DH et à 904 emplois, contre seulement 98.020.000,00 DH (+36%) et 700 emplois (+29%) en 2018, a fait remarquer la Délégation dans son rapport.



S’agissant de la répartition des intentions de création par secteur d’activités, force est de constater que les Services, le Commerce et le Tourisme sont des secteurs émergents durant l’année 2019 en termes d’investissements et d’emplois projetés.



Ainsi, ces trois secteurs, qui présentent un total de 83% en termes de création d’entreprises, projettent 85% des investissements et 83% des emplois, ce qui illustre qu’ils ont été les plus prometteurs au niveau de la province d’Essaouira au titre de l’année précédente, indique la même source