Les atouts économiques de la région Casablanca-Settat ont été présentés à des entrepreneurs indiens lors d’une conférence d’affaires tenue, ce mardi à Casablanca, à l’initiative de la Chambre de commerce, d’industrie et de services (CCIS) de la région.



En présence d’un parterre d’hommes d’affaires marocains et indiens opérant dans divers secteurs, l’accent a été mis sur les opportunités d’affaires entre les deux pays et les diverses mesures incitatives offertes par la région de Casablanca-Settat aux entreprises indiennes.



Intervenant à cette occasion, le président de la CCIS de la région Grand Casablanca-Settat, Yassir Adil, a souligné que cette rencontre a pour ambition de tirer profit de l’expérience et de l’expertise indiennes dans différents domaines, mettant en avant le potentiel économique de la région et la possibilité d’une collaboration étroite entre la CCIS et l’ambassade de l’Inde au Maroc.



Il s’agit en substance d’identifier les possibilités d’investissement, a-t-il dit, soulignant l’importance de développer des liens d’affaires entre les opérateurs économiques des deux pays dans différents secteurs d’intérêts communs.



Pour sa part, l’ambassadeur de l’Inde au Maroc, Shri Shambhu S. Kumaran, a relevé que le Royaume se positionne comme une porte d’entrée vers l’Afrique eu égard à sa stabilité politique et l’ouverture de son économie, notant que les entreprises indiennes doivent mettre à profit ces atouts pour accéder aux marchés africains.



Le diplomate a réitéré la volonté de son pays de renforcer davantage cette coopération, à travers notamment des projets qui unissent les deux pays amis, se félicitant par la même occasion de la qualité des relations entre le Royaume du Maroc et l’Inde