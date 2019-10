L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a visé l’émission par Crédit Agricole du Maroc d’un emprunt obligataire subordonné perpétuel avec mécanisme d’absorption de pertes et d’annulation de paiement des coupons d’un montant de 850 millions de dirhams.

Cette opération porte sur l’émission de 8 500 obligations subordonnées d’une valeur nominale de 100 000 dirhams, à maturité perpétuelle, et qui seront émises à un taux nominal de 5,78% pour les 10 premières années (révisable chaque 10 ans) sur la tranche A non cotée, et à un taux révisable annuellement de 5,11% sur la tranche B non cotée.

En cas de remboursement anticipé, le remboursement de tout ou d’une partie du capital au-delà de 5 ans ne peut être effectuée qu’à l’initiative de l’émetteur, sous réserve d’un préavis minimum de 5 ans et après accord de Bank Al-Maghrib.

La période de souscription à cet emprunt obligataire s’étale du 22 au 24 octobre inclus, fait savoir la même source.