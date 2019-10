L’Office national des Chemins de fer (ONCF) a annoncé que, comme prévu, la circulation normale des trains sur l’axe Casablanca – Marrakech a repris mercredi en milieu de journée.

‘‘L’ONCF remercie son aimable clientèle pour sa compréhension et l’invite à s’informer sur les horaires des trains auprès des gares et à travers ses pages officielles sur les réseaux sociaux, son site web et le Centre de Relations Clients au numéro 22 55’’, indique un communiqué de l’Office.