Le Conseil de surveillance (CS) du groupe Crédit agricole du Maroc, réuni sous la présidence du Chef du gouvernement Saad Dine El Otmani, a approuvé le plan stratégique « CAP 2023 », exprimant, par la même, son accord de principe concernant le renforcement des ressources financières de la banque. Et à cette occasion, les membre du CS ont suivi un exposé du président du groupe, Tariq Sijilmassi, concernant les principaux indicateurs financiers au titre de l’année 2018, faisant état d’un bilan de 107 milliards de dirhams (MMDH), 82 MMDH de ressources clientèles et 80 MMDH de crédits octroyés. La banque a réalisé un produit net bancaire de près de 4 MMDH, en obtenant 55,2% de la part du marché des comptes bancaires dans le monde rural, selon le même exposé. Sijilmassi a également présenté le projet du plan stratégique « CAP 2023 » proposé par le groupe, et qui se base sur des axes principaux, dont l’établissement du service public au cœur de la vision de la banque, la consolidation de ses capacités financières pour assurer la continuité des modèles économique et structurel, la diversification des activités de la banque et la mise en oeuvre d’un plan clair pour sa transformation digitale.