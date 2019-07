La Secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mounia Boucetta, a participé à la 2ème Réunion ministérielle pour la promotion des libertés religieuses, qui s’est tenue du 16 au 18 juillet dans la capitale fédérale américaine Washington. Et dans une allocation à cette occasion, Boucetta a noté que le Maroc se réjouit d’accueillir prochainement la 1ère Conférence régionale sur la préservation du patrimoine culturel et religieux, une initiative saluée par le Secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo comme l’une des quatre rencontres de par le monde qui s’inscrivent dans le cadre des actions de suivi de la réunion ministérielle de Washington et dans le prolongement de la Déclaration et du Plan d’action de Potomac, ayant sanctionné l’édition de l’année dernière de cette conférence.