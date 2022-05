Le groupe Crédit Agricole du Maroc (CAM) renforce son partenariat avec la Nigeria Incentive-Based Risk Sharing system for Agricultural Lending (NIRSAL) et continue à mettre son expertise dans le financement de l’agriculture au service de la coopération Sud-Sud.

« Le Crédit Agricole du Maroc a reçu le 20 mai 2022 une délégation africaine de la Nigeria Incentive Risk Sharing in Agricultural Lending – NIRSAL Plc. Cette visite s’inscrit dans le cadre du renouvellement du mémorandum d’entente conclu entre les deux parties le 2 décembre 2016 devant Sa Majesté Le Roi Mohammed VI que Dieu L’Assiste et de Son Excellence Muhammadu Buhari, Président de la République fédérale du Nigeria », indique le CAM dans un communiqué.

Depuis la conclusion de cet accord, le CAM et NIRSAL ont mis en place une feuille de route pour le déploiement de ce partenariat autour des principaux sujets d’intérêt communs. Au cours de la période écoulée, les échanges ont ainsi porté sur des modèles de financement innovants à même de stimuler le développement d’une agriculture durable et inclusive au Nigeria.

L’expérience du CAM, son dispositif unique de financement du secteur agricole et les outils de gestion du risque développés depuis sa création en 1961 ont été au centre des discussions engagées avec le partenaire. Lancée en 2011 en tant que nouvelle stratégie et plateforme de financement agricole, Nirsal est une initiative publique privée créée pour promouvoir les investissements à l’agriculture grâce à des garanties de crédit sur les prêts accordés aux agriculteurs, investisseurs agro-industriels, et autres opérateurs du secteur agricole. Son intervention est basée principalement sur la mise en place d’un mécanisme de partage des risques innovant, la prise en compte de toutes les cultures et activités le long de la chaine de valeur, ainsi que sur le conseil et l’assistance technique fournie aux acteurs clés de la chaine de valeur.

Le nouveau MoU vient consolider les acquis du précédent accord en mettant davantage l’accent sur les innovations les plus prometteuses en matière de financement agricole. Il ouvre de nouvelles perspectives à un partenariat solide et pérenne pour accompagner la population agricole et promouvoir son inclusion financière au Nigeria, un pays aux nombreuses potentialités agricoles.