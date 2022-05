Dès Juin 2022, Wadia Ait Hamza succèdera à Mariah Levin à la tête du Forum of Young Global Leaders (YGL). Crée en 2004, ce dernier est considéré comme « le réseau privé le plus exclusif au monde dont les membres sont la voix de l’avenir et les espoirs de la prochaine génération ».

Il compte à ce jour 1 400 membres dont des lauréats du prix Nobel, des chefs d’États, des patrons de grandes multinationales et des personnalités mondiales de premier plan à l’image d’Emmanuel Macron, Jack Ma, Elon Musk, Mark Zukerberg, Amel Clooney, Jacinda Ardern… Le réseau compte une dizaine de marocaines et marocains incluant Mbarka Bouaida, Présidente de la Région Guelmin Oued Noun ; Khadija Idrissi Janati, Fondatrice et Directrice générale de Tea and Koffee ainsi que Fondatrice et Présidente d’IFRANE FORUM ; Sanae Lahlou, Représentante Pays de l’ONUDI au Maroc ; Abdelmalek Alaoui, Chief Executive Officer, Guepard Group et Président de l’Institut marocain d’intelligence stratégique (IMIS) ; Mohamed Alami Berrada, Vice-President, Yasmine Group et Leadership Associate du Moroccan Leadership Institute ; Ismail Douiri, Directeur général d’Attijariwafa Bank et Mustapha Mokass, CEO d’Atlas Partners et CEO at Climate Finance Advisory.

C’est la première fois dans l’histoire de cette organisation de voir un marocain propulsé à une position de grande responsabilité. La consécration de Wadia Ait Hamza à la tête de cette organisation select et influente, témoigne de la haute considération de son parcours.

Bouclant sa 9ème année au sein du WEF, Wadia Ait Hamza dirige actuellement, depuis Genève, la communauté des Global Shapers au WEF qui compte plus de 14 000 membres. Sous sa direction, cette communauté s’est étendue à 500 villes avec des projets locaux bénéficiant à 2 millions de personnes et touchant plus de 11 millions de personnes.

Wadia Ait Hamza a dédié sa carrière aux problématiques des jeunes. Cet ex United Nations Alliance of Civilizations Fellow et Emerging Leader of the Atlantic Dialogues, pense que « le succès de l’Agenda 2030 pour le développement durable dépend de l’autonomisation des jeunes car ils sont au cœur de la recherche de solutions, de l’élaboration des politiques et du changement durable. »

Durant ses vingt ans d’expériences dans la coopération internationale et le développement, Ait Hamza a travaillé sur l’intersection entre le développement des jeunes, l’engagement civique et les objectifs de développement durable. Il a aidé à établir des collaborations multipartites sur le climat et l’environnement, l’inclusion numérique, l’éducation et les compétences, la santé mentale et les réponses possibles au COVID-19.

Spécialiste de questions comme le leadership et la coopération internationale, il conjugue dialogue et actions à impact pour faire face aux défis les plus pressants de notre époque et compte bien poursuivre ses engagements en dirigeant le forum des Young Global leaders. A propos de sa nomination, il a ces mots : «Je suis ravi d’avoir l’opportunité de diriger cette communauté de leaders responsables qui ont le courage, l’engagement et la passion de conduire des changements sociaux significatifs dans le monde».